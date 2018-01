Fusão DEM-PSDB é algo a ser considerado, diz Agripino O presidente nacional do DEM, senador Agripino Maia (RN), admitiu hoje a possibilidade de fusão da sigla com o PSDB. Ontem, o ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que "existem propostas" em andamento e que a preocupação é "manter a coesão dos partidos". "É algo a ser considerado, mas no momento apropriado", disse Agripino. De acordo com o senador, as conversas são informais, e o assunto não é prioridade no partido. "É possibilidade, e possibilidade é apenas possibilidade", tergiversou.