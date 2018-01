Furacão: STF retoma julgamento de denúncia O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou hoje o julgamento da denúncia contra os investigados na Operação Furacão, entre eles o ministro do Superior Tribunal de Justiça Paulo Medina. O Ministério Público denunciou os envolvidos por venda de sentença em favor de bicheiros. O julgamento começou ontem, quando o ministro do STF Cezar Peluso relatou o caso e apresentaram suas defesas os advogados das partes e o procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza. Se o plenário receber a denúncia, os envolvidos passarão à condição de réu em ação penal também no STF.