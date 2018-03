Funk domina passeata no Rio contra redivisão de royalty Em vez de discurso e argumentação política, o comício realizado neste momento na Cinelândia, no Rio, para protestar contra a emenda Ibsen, que redistribuiu royalties do petróleo, está sendo movido pelo funk. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, abriu os trabalhos dizendo que o evento "não é para ser de discursos" e decretou: "libera DJ".