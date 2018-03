Fundos do Opportunity perdem R$ 1,8 bi após prisão de Dantas

Os saques nos fundos de investimentos do Opportunity já somam mais de R$ 1,8 bilhão desde que a Operação Satiagraha da Polícia Federal foi deflagrada, com a prisão da cúpula do grupo Opportunity no último dia 8 de julho. Os dados são do site Fortuna, especializado no setor e que utiliza informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Associação Nacional de Bancos de Investimentos (Anbid). A pesquisa contabilizou todos os pedidos de resgate feitos pelos clientes até o dia 18, último informativo disponibilizado pelo Opportunity. Veja também: Delegado que deixou caso Dantas inicia curso da PF em Brasília Ouça trechos da reunião que decidiu a saída do delegado Juiz aceita denúncia e Daniel Dantas vira réu por corrupção ativa Entenda como funcionava o esquema criminoso Veja as principais operações da PF desde 2003 As prisões de Daniel Dantas Pelos números do site, os saques já representam a 11,7% dos ativos do Opportunity antes da ação da polícia. As perdas registradas nos últimos dias já atingiram o mesmo patamar de 2004, quando o banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, foi indiciado pela Polícia Federal na Operação Chacal. Na época, os fundos de investimentos da instituição chegaram a atingir entre 10% e 15% do patrimônio total nos 90 dias seguintes ao anúncio do indiciamento. A Operação Chacal investigou o esquema de suposta espionagem industrial durante a briga entre o Opportunity e a Telecom Italia pela Brasil Telecom (BrT). Os dados do site mostram que os resgates somaram em média R$ 260 milhões nos primeiros cinco dias após a Operação e caíram para R$ 119 milhões nos três seguintes. Mas, voltaram a subir no último dia 18, quando atingiram R$ 215 milhões. As maiores perdas, segundo o Fortuna, foram verificadas nos fundos de curto prazo. Dos R$ 1,8 bilhão que já saíram do Opportunity, mais de R$ 1 bilhão foi contabilizado por esse tipo de aplicação. Já a fuga de investidores dos fundos de ações foi pequena. A aplicação responde por 62,3% dos ativos totais da gestora de recursos e registrou saída de apenas R$ 196 milhões no mesmo período. Os multimercados perderam R$ 685 milhões desde que a Operação Satiagraha foi deflagrada.