Fundos de pensão acusam Dantas de cometer fraudes

Presidentes de três fundos de pensão - Funcef (Caixa Econômica Federal), Previ (Banco do Brasil) e Petros (Petrobrás) - acusaram o Opportunity, de Daniel Dantas, de cometer fraudes em demonstrações financeiras, aponta novo relatório da Polícia Federal. O grupo de Daniel Dantas teria causado prejuízo aos cotistas de cada um dos fundos com o pagamento de uma taxa de administração (ou remuneração) maior do que a devida. Guilherme Narciso de Lacerda, da Funcef, afirmou à PF que o grupo fraudou demonstrações financeiras do CVC FIA com o objetivo de aumentar a sua remuneração, causando enormes prejuízos. Lacerda contou ainda que, assim que foram constatadas as irregularidades, ?foram feitas representações junto à Comissão de Valores Mobiliários e ações judiciais. As informações do presidente do Funcef, que reforçam as suspeitas dos federais de gestão fraudulenta, estão alinhadas às prestadas por Wagner Pinheiro de Oliveira, presidente do Petros, e Sérgio Ricardo Rosa, da Previ.