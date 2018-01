Fundos atacam banqueiro Presidentes de três fundos de pensão - Funcef (Caixa Econômica Federal), Previ (Banco do Brasil) e Petros (Petrobrás) - acusaram o Opportunity, de Daniel Dantas, de cometer fraudes em demonstrações financeiras, aponta novo relatório da Polícia Federal. O grupo de Daniel Dantas teria causado "prejuízo aos cotistas de cada um dos fundos" com o pagamento de uma taxa de administração (ou remuneração) "maior do que a devida". Guilherme Narciso de Lacerda, da Funcef, afirmou à PF que o grupo "fraudou demonstrações financeiras do CVC FIA com o objetivo de aumentar a sua remuneração", causando "enormes prejuízos". Lacerda contou ainda que, assim que foram constatadas as irregularidades, "foram feitas representações junto à Comissão de Valores Mobiliários e ações judiciais". As informações do presidente do Funcef, que reforçam as suspeitas dos federais de gestão fraudulenta, estão alinhadas às prestadas por Wagner Pinheiro de Oliveira, presidente do Petros, e Sérgio Ricardo Rosa, da Previ. "A insatisfação com a gestão do Opportunity ocorreu em razão da falta de clareza do mesmo e da falta de transparência nas informações, que eram insatisfatoriamente prestadas", depôs Oliveira. Rosa, presidente da Previ, assinalou que "demonstrações contábeis referentes ao fundo de investimento não correspondiam à realidade".