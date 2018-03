Fundo Opportunity perde quase R$ 1 bilhão em apenas 3 dias

O patrimônio dos fundos de investimentos do Opportunity encolheu quase R$ 1 bilhão desde a prisão de vários integrantes do comando do grupo, entre eles o sócio-fundador Daniel Dantas e seu principal executivo, Dório Ferman. De acordo com explicações do diretor comercial do Opportunity, Fernando Rodrigues, esse montante, equivalente a 6,2% do patrimônio total, inclui os saques realizados desde a última terça-feira, quando ocorreram as prisões da Operação Satiagraha, realizada pela Polícia Federal; e também os resgates já agendados pelos cotistas para os próximos 90 dias. "Queremos oferecer o máximo de transparência", disse Rodrigues, ao explicar ontem o rumo que a instituição decidiu adotar. "Estamos trabalhando para tranqüilizar os clientes." O diretor comercial lembrou que esse tipo de atitude não constitui novidade na instituição. Essa foi a mesma política que adotou em 2004, em outro momento de turbulência, quando Dantas foi indiciado pela PF na chamada Operação Chacal - que investigou o esquema da suposta espionagem industrial que teria ocorrido durante a briga entre o Opportunity e a Telecom Italia pelo controle da Brasil Telecom (BrT). A gestora de recursos do Opportunity ocupa atualmente a 15ª posição no ranking da Associação Nacional dos Bancos de Investimentos (Anbid). Desde terça-feira a instituição vem divulgando o percentual de resgates dos fundos e também a composição de sua carteira de investimentos. PERDA E RECUPERAÇÃO Em 2004, no período de 90 dias que se seguiu ao anúncio do indiciamento de Dantas, as perdas dos fundos de investimentos do grupo atingiram entre 10% e 15% do seu patrimônio total. Essa situação, porém, acabou sendo revertida em nove meses, segundo Rodrigues. "Passamos a crescer e superamos as turbulências da época", afirmou o diretor. Ele destacou ainda que 80% do patrimônio dos fundos estão relacionados a clientes que investem no Opportunity há 15 anos. "São pessoas que enriqueceram com a gente. Queremos mostrar que a performance continua a mesma", afirmou. DE VOLTA Liberado ontem por um habeas-corpus do Supremo Tribunal Federal, o principal executivo da Opportunity Asset Management, Dório Ferman, volta hoje a comandar os fundos de investimento da instituição. Nos últimos dias, para acalmar os seus clientes, o Opportunity indicou um nome de peso para substituir Ferman: o ex-diretor de Política Econômica do Banco Central Afonso Bevilacqua, que ingressou no grupo em agosto do ano passado. O executivo, que respondia pela gestão de recursos internacionais do grupo, passou a gerir também os fundos sob tutela de Ferman.