Fundação Sarney pode perder a sede no Maranhão O senador José Sarney (PMDB-AP) sofreu mais um revés, desta vez em seu Estado. A Justiça Federal do Maranhão determinou que a Fundação José Sarney devolva ao governo estadual o Convento das Mercês, uma construção do século 17, doada em 1990 para a entidade. O processo de doação foi iniciado pelo ex-governadores Epitácio Cafeteira - atual senador pelo PTB que contratou o neto de Sarney, João Fernando Michels Gonçalves - e depois consolidado pelo ex-governador João Alberto de Souza, que atualmente é o vice da governadora Roseana Sarney (PMDB).