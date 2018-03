Funcionários são isentos de fiscalização

Nos últimos anos, foram poucos os momentos em que, como na nomeação de adidos culturais, examinada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 1992, a criação de cargos de adido passou pelo crivo específico dos principais órgãos de fiscalização dos gastos públicos federais. De acordo com técnicos, a eficiência desses postos é difícil de aferir, embora, segundo o governo, sua implantação siga uma tendência mundial e represente importante ferramenta de reforço da política externa. O TCU informa que, em geral, as despesas com adidos são examinadas em bloco, com outras despesas de pessoal. Os esforços mais recentes do tribunal concentraram-se no exame de gastos e atuação das seis comissões militares mantidas no exterior para aquisição de equipamentos. A CGU, que, dentro do Executivo, é responsável pelo controle das despesas dos adidos da Receita e da Polícia Federal, informa que, por falta de estrutura e funcionários, é obrigada a atuar de forma seletiva. O tema não está na sua lista de prioridades por envolver gastos pequenos se comparados a outras ações do governo e demandar custos elevados para checagem. Segundo a CGU, para realizar uma inspeção específica, seria necessário enviar auditores ao exterior para examinar documentos e ações. O custo seria maior do que o volume de recursos a ser fiscalizado. Os dois órgãos ressalvam que despesas desse tipo são eventualmente examinadas caso determinado programa de governo sob fiscalização tenha envolvido, entre outras ações, a atuação de adidos. Também podem passar por investigações específicas no futuro caso surjam denúncias. Os ministérios que mantêm postos no exterior informam que adotam rotinas permanentes de controle dos gastos e atuação de seus adidos. Os ministérios afirmam ainda que recebem relatórios periódicos de seus representantes e, no exterior, eles estão sob o comando dos embaixadores. Os decretos de criação dos cargos fixam as atribuições, mas não estabelecem metas de desempenho. Portanto, cabe a cada ministério decidir como aferir a atuação de seus adidos. Para o presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, Marcondes Gadelha (PSB-PB), a ampliação do número de adidos é importante para atender às novas demandas do País, do comércio exterior ao combate ao crime organizado. "Não se questiona mais a importância dos adidos, talvez a ampliação dos cargos", diz o deputado. Ele até sugere a criação de adidos de ciência e tecnologia. "O desafio científico e tecnológico é o nosso futuro", diz.