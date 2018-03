Funcionários protestam na chegada de Dilma A chegada da presidente Dilma Rousseff à Câmara Americana de Comércio, para seu discurso aos empresários, foi acompanhada por um protesto de 20 funcionários locais de consulados e embaixadas do Brasil nos EUA. O grupo gritava slogans e trazia faixas e cartazes nos quais pedia o "fim do limbo jurídico" de sua situação trabalhista, que não segue nem as regras brasileiras nem as americanas, e o reajuste de salários.