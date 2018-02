Funcionários do Judiciário fazem manifestação no DF Cerca de 250 funcionários do Judiciário Federal fizeram hoje uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, para pedir urgência na aprovação de um projeto de revisão salarial da categoria. Uma parte do grupo chegou a atravessar a pista da Praça dos Três Poderes até a rampa do palácio. Seguranças da Presidência conseguiram conter os manifestantes e fazer com que eles voltassem para a Praça.