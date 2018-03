Funcionários do Judiciário da BA decidem terminar greve Em assembléia realizada hoje, os funcionários do Judiciário da Bahia resolveram terminar a greve que durava 23 dias. Os trabalhos devem ser retomados amanhã, dentro do prazo de 48 horas determinado pela Justiça do Estado, ontem, para que o ponto não fosse cortado. Os funcionários reivindicam a votação, por parte da Assembléia Legislativa, do plano de cargos e salários da categoria. Durante a paralisação, a população teve acesso apenas a serviços emergenciais, como emissão de habeas-corpus e guias de enterro. Até casamentos pré-agendados tiveram a realização interrompida no dia 26. O presidente da Assembléia, Marcelo Nilo (PSDB), comprometeu-se em tentar votar o plano de cargos durante a primeira quinzena de agosto - a Casa está em recesso até dia 3. Os sindicatos representantes dos servidores da Justiça prometem uma manifestação no Legislativo para o dia 5 com o objetivo de a pressão sobre os deputados.