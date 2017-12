Funcionários do Ibama e do Incra entram em greve Os funcionários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) entram em greve hoje em todo o País por tempo indeterminado a partir de hoje. Os servidores reivindicam a reestruturação das carreiras, a paridade entre aposentados e pensionistas nos dois órgãos e o cumprimento de acordos firmados em paralisações anteriores. A categoria deve realizar piquetes em frente às sedes dos órgãos, em Brasília. No total, Incra e Ibama têm cerca de 22 mil funcionários.