Funcionários do BC decidem parar nesta quarta-feira Os funcionários do Banco Central (BC) de Brasília decidiram em assembléia nesta terça-feira, 10, realizar uma greve de 48 horas a partir desta quarta-feira. A decisão, entretanto, poderá ser revista em nova assembléia a ser realizada às 10 horas. "Nesta assembléia, vamos discutir a proposta que nos será apresentada ainda hoje pelo Ministério do Planejamento. Dependendo da proposta, podemos suspender a paralisação", disse o presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos do BC (Sintbacen), Antonio Maranhão. Na semana retrasada, os servidores do banco já tinham feito uma greve de 24 horas. A principal reivindicação dos empregados do BC é conseguir a equiparação salarial com os auditores da Receita Federal.