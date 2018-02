Funcionários deixam Senado após pane elétrica Uma pane elétrica no último andar do Anexo I do Senado na tarde desta segunda-feira, 25, fez com que funcionários da Casa deixassem às pressas o prédio pela escada de emergência. Segundo o relato de trabalhadores e do Corpo de Bombeiros, que vistoriou o local, por volta das 16 horas houve um princípio de incêndio decorrente do superaquecimento da fiação elétrica na Casa de Máquinas, localizada no 28º andar. A pane gerou fumaça em alguns andares do prédio.