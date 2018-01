Funcionários de fazenda continuam reféns do MST Um grupo de 28 funcionários da Fazenda Teijin, situada em Nova Andradina, a 240 quilômetros de Campo Grande, continua refém dos sem-terra. O imóvel está com todos os acessos bloqueados desde segunda-feira desta semana e nem mesmo a polícia entra no local. "A polícia não tem nada para fazer. A Teijin é dos sem-terra. Ninguém sai ou entra ali", afirmou Márcio Bissoli, um dos coordenadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem-terra (MST), em Mato Grosso do Sul. Os manifestantes impedem o tratamento dos 10 mil bois que estão na fazenda, afastando qualquer movimento nesse sentido com ameaças com facões, foices e pedaços de madeira contra quem se aproxima do rebanho. São 1.057 famílias, quase 5 mil pessoas, que receberam do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a promessa de serem assentadas no local, e atualmente estão ameaçadas por despejo judicial, devido a irregularidades no processo desapropriatório. No sábado, o superintendente regional do Incra, Luiz Carlos Bonelli, havia marcado para 10 horas, a distribuição dos lotes de 18 hectares cada, para as 1.057 famílias do MST e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetragri). Entretanto, a 3ª. Turma do Tribunal Regional Federal de São Paulo concedeu liminar suspendendo a demarcação dos lotes e os efeitos da desapropriação. Os sem-terra chegaram a cavar uma valeta com 50 metros de extensão, onde fariam um grande churrasco em comemoração ao evento, que foi cancelado. "O churrasco seria com bois da Teijin", afirma Diamantino Silva Filho, advogado do grupo agropecuário. Ele acredita que seu cliente terá a fazenda de volta e o ressarcimento de todos os prejuízos causados até agora. "Somente boletins de ocorrências policiais registrado pela empresa, dando conta de abates e desaparecimentos de bois, são 50", disse o advogado, acrescentando que foram depredadas a sede da fazenda, casas dos empregados e áreas ambientais, entre elas uma reserva ecológica com 9 mil hectares onde foram colocados animais selvagens resgatados pela Cesp. "Desapropriar a Teijin é um assalto ao erário público. Estão enganando os sem-terra, porque não existe a menor condição de implantar na Teijin um assentamento da reforma agrária. A terra é muito ruim para agricultura e o lugar impróprio para produção pecuária, na forma de assentamento de sem-terra", disse. Depois, lembrou que na ação judicial principal o próprio Incra reconhece que a fazenda é produtiva. Além do Incra, a Justiça Federal considera o imóvel como produtivo - o que impede a desapropriação. Desde dezembro de 2001, a propriedade rural, que tem área de 28.500 hectares é alvo dessa questão judicial. Naquele ano, o Grupo Agropecuário Teijin contestou a primeira desapropriação feita por meio de decreto presidencial, no dia 5 de outubro. A contestação foi baseada em laudo técnico expedido pelo Incra, apontando a fazenda como produtiva, condição acatada duas vezes pelo Poder Judiciário. O Incra aguarda decisão final da Justiça, para se manifestar sobre o assunto.