Funcionários da PF fazem operação padrão nos aeroportos de SP e Rio Funcionários da Polícia Federal prometem iniciar uma operação padrão na tarde desta quarta-feira nos aeroportos internacionais de São Paulo e do Rio. Ele aderiram à paralisação de 24 horas que está sendo feita em todo o País. De acordo com a categoria, somente o trabalho essencial será feito, de forma lenta e com poucos funcionários. Os trabalhadores da Polícia Federal iniciaram paralisação nacional nesta quarta para reivindicar 30% de aumento salarial para este ano e 30% em 2007. Por conta da legislação, o governo tem até o dia 30 de junho para conceder aumentos para o funcionalismo público. A paralisação da Polícia Federal deve durar 24 horas. Segundo a Rádio CBN, o atendimento foi suspenso no prédio da Superintendência da PF em São Paulo, na Rua Hugo D´ Antola, no bairro da Lapa, zona oeste da cidade. A emissão de passaportes, por exemplo, foi cancelada.