Funcionários da EBC decidem pelo fim da greve depois de dez dias de paralisação

BRASÍLIA - Depois de dez dias em greve, os funcionários da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) fizeram acordo com a direção da estatal e retornam ao trabalho a partir da 0h deste sábado, dia 21. A EBC é responsável pela TV Brasil, pela Voz do Brasil, pela Rádio Nacional e pela NBR.

Em assembleia realizada na noite desta sexta-feira, 20, os empregados aceitaram a proposta de conciliação apresentada durante audiência de conciliação e instrução do dissídio coletivo, realizada na tarde de sexta no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, que prevê reajuste salarial de 7% a ser implementado integralmente na folha de pagamento do mês de dezembro de 2015, retroativamente aos salários de 1º de novembro de 2015. A empresa queria pagar 3,5% de reajuste.

No acordo, ficou acertado também reajuste de 9,92%, correspondente à variação integral do IPCA no período sobre todas as cláusulas econômicas previstas no acordo coletivo de trabalho anterior, com exceção do tíquete-alimentação.