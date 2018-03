Esvaziada, sessão da CPI da Petrobrás é marcada por contradição de gerentes

Brasília - A sessão da CPI da Petrobrás desta segunda-feira, 8, foi esvaziada, com apenas quatro parlamentares presentes à sessão na maior parte da tarde. Foram ouvidos sete funcionários da estatal com participação nas obras da Refinaria do Nordeste (Rnest), também conhecida como Refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco; e na Refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos (SP). Eles negaram conhecimento de irregularidades nos contratos e licitações da estatal.

A sessão, entretanto, foi marcada por contradições em relação a dados anteriormente prestados pelo ex-gerente geral da Refinaria do Nordeste (Rnest) Glauco Legatti a respeito de indicações à comissão de licitações dos contratos da refinaria. Legatti já foi interrogado pelos parlamentares.

Abenildo Alves de Oliveira foi o primeiro a falar nesta segunda na CPI e afirmou que Legatti realizou, "na sua época", em 2008, indicações à comissão de licitações. Já Ivo Tasso Bahia Baer afirmou que Legatti era responsável pela "nomeação formal". "Acho que é só a maneira como foi colocado (que gera contradição). Formalmente, ele emite o documento interno pedindo a nomeação da comissão, mas as indicações são das diversas partes", afirmou Baer.

O sub-relator da CPI para irregularidades em refinarias, o deputado Altineu Cortês (PR-RJ) considerou que Glauco Legatti mentiu à CPI. "O senhor Glauco veio a essa CPI e mentiu, dizendo que nunca indicou ninguém à comissão de licitação. O senhor Abenildo e o senhor Heleno Lira (também ouvido hoje) afirmaram que ele indicou para a comissão de licitação na Rnest", afirmou o parlamentar.

O vice-presidente da CPI, deputado Antônio Imbassahy (PSDB-BA), afirmou que a sessão serviu para os parlamentares tomarem conhecimento de "procedimentos técnicos". "Ficou claro que quase todos disseram que as estimativas dos custos dos projetos não eram responsabilidade de cada um, sugerindo que custos estariam assim duvidosos", afirmou o tucano.

Flávio Fernando Casa Nova da Motta, que atuou como gerente de empreendimentos na Refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, disse sentir "raiva" pelo esquema de corrupção e formação de cartel entre as empreiteiras que participavam das licitações de obras da Petrobras, no esquema revelado pela Operação Lava Jato. "O sentimento é de decepção, de raiva, de revolta porque eu fiz o meu trabalho exatamente como a companhia mandou. Eu segui as regras da companhia", afirmou à CPI.