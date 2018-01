Funasa vai lançar campanha sobre febre amarela A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão do Ministério da Saúde, vai lançar uma campanha nacional em rádio e TV para alertar sobre os riscos da febre amarela. Os anúncios - que devem ir ao ar antes do carnaval - vão mostrar quais são as regiões brasileiras contaminadas pela doença e pedir a quem pretende viajar para uma dessas áreas que tome a vacina dez dias antes da viagem. A informação é da coordenadora-geral do Programa Nacional de Imunizações da Funasa Maria de Lourdes Sousa Maia. A medida quer evitar um surto de febre amarela nos centros urbanos. Apesar de a doença ser registrada apenas nas zonas de mata do País, há grande preocupação de que o vírus que provoca a doença (amarílico) se espalhe pelas grandes cidades já que o mosquito transmissor (o Aedes aegypti, o mesmo da dengue) está muito disseminado nas cidades. Em teoria, bastaria apenas que uma pessoa contraísse a doença no carnaval, durante um passeio por um local contaminado, voltasse para casa e fosse picado pelo mosquito. Outra ação que está sendo implantada pela Funasa para prevenir o crescimento da febre amarela são as visitas de monitoramento que estão sendo feitas em regiões contaminadas para checar se todos naquelas áreas foram vacinados. O Ministério da Saúde faz campanhas de vacinação contra febre amarela em todos os Estados das regiões Norte e Centro-Oeste e de 831 municípios espalhados pelo Sul, Sudeste e Nordeste. Para este ano, a Funasa terá um estoque de 26 milhões de doses da vacina para atender essas áreas. No resto do País, não há imunização de toda a população. A Funasa recomenda que a vacina seja aplicada apenas em quem vai se deslocar para uma área afetada pelo vírus. E a razão disso é evitar os efeitos colaterais indesejáveis em uma população que não vive um risco real. "Desde 1999, houve quatro óbitos provocados pela vacina. Ela é considerada, pelos padrões internacionais, muito segura, mas sempre há riscos. Por isso, consideramos que não há razões para expor desnecessariamente pessoas que vivem em Estados onde o vírus não está circulando", explica a coordenadora-geral da Funasa, Maria de Lourdes Maia.