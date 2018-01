Funasa libera verba e índios soltam reféns no Pará Os índios Tembé, do nordeste do Pará, libertaram nesta terça-feira os seis servidores da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que eram mantidos reféns desde quarta-feira passada na aldeia São Pedro, no Alto Rio Guamá, uma região devastada por madeireiros e ocupada por invasores de terra. Os funcionários da área de engenharia do órgão trabalhavam na perfuração de um poço artesiano quando foram impedidos de sair da aldeia. Os servidores pretendiam retirar as máquinas de perfuração, do local, alegando que precisavam refazer o serviço. Os índios não permitiram. De acordo com os funcionários libertados não houve nenhuma hostilidade ou agressão física por parte dos índios. Todos passam bem e se queixavam apenas de cansaço antes da viagem de volta a Belém, a 350 km da aldeia. A condição para a soltura dos reféns foi o compromisso assumido pela Funasa de pagar as parcelas atrasadas de um convênio firmado dois anos atrás entre o órgão e a Associação dos Índios Tembé. Na tarde de terça-feira foi liberada uma das parcelas retidas, no valor de R$ 99,4 mil. A verba é referente a 4ª parcela e parte da 5ª, cobrada pelos índios. Em nota, a Funasa explica que os recursos para a entidade indígena só puderam ser liberados após recebimento e aprovação parcial da prestação de contas, entregue no dia 27 passado. A associação ainda tem valores a receber na ordem de R$ 32.826,81, que só podem ser liberados após comprovação dos gastos. Prestação de contas O problema começou quando a Funasa suspendeu o repasse dos recursos, alegando que a entidade dos tembés não havia prestado conta de três parcelas anteriores liberadas. O cacique Kelé Tembé disse que os índios estão sofrendo com a falta de água na aldeia e acusa a Funasa de nada fazer para instalar o poço artesiano. O projeto tem mais de dois anos e até hoje não foi concluído. "A Funai sabe disso e está do nosso lado", criticou o líder dos índios. A Fundação Nacional dos Índios (Funai) também se queixa da Funasa, principalmente quanto à falta de investimentos na saúde da tribo. O posto de saúde das aldeias freqüentemente está sem medicamentos. Sem água tratada tudo fica pior. Os índios são obrigados a utilizar a água poluída do rio Guamá para preparar os alimentos e tomar banho. Dos 300 tembés que vivem numa das aldeias, a São Pedro, há doentes que se queixam de infecções intestinais. As crianças também padecem de diarréia. O destino desses doentes é a Casa do Índio, a 17 km de Belém, na vila de Icoaraci.