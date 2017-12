Funasa levará mantimentos de helicóptero a aldeia indígena A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) solicitou nesta segunda-feira à Aeronáutica um helicóptero para levar mantimentos e remédios a uma aldeia com cerca de 200 indígenas da etnia Rupdá que está isolada na região do Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira, a 858 quilômetros de Manaus, onde uma seca atípica atingiu a cidade nos últimos 20 dias. "Embora as chuvas já tenham recomeçado, estes indígenas estão muito dentro da mata e é necessário que um helicóptero leve mantimentos ao local", disse o coordenador da Funasa no Amazonas, Francisco Aires.