Funasa investiu três vezes menos no combate à dengue A Fundação Nacional da Saúde (Funasa) investiu três vezes menos no controle da dengue do que mandava o Plano de Erradicação do Aedes aegypti, em sua criação em 1996. Segundo o projeto, seriam necessários R$ 4,5 bilhões para acabar com o mosquito em quatro anos. Nos últimos cinco anos, desde que o plano foi colocado em ação, o investimento foi de R$ 1,5 bilhão. Em dois anos (1995 e 1996), o então ministro da Saúde, Adib Jatene, formulou o mais pretensioso projeto para acabar com a dengue no País, que previa medidas de saneamento, abastecimento de água e controle de fronteiras como pré-requisitos para o fim do Aedes. O Plano de Erradicação teve a participação de dezenas de especialistas - com apoio até de técnicos cubanos - e pretendia acabar com o mosquito no território brasileiro, como já tinha ocorrido em 1958 e em 1973. Na época, técnicos acreditavam que apenas um grande esforço e investimento poderiam prevenir futuras e grandes epidemias da doença no País - como a que está ocorrendo hoje no Rio. A iniciativa do ex-ministro Jatene era uma tentativa de que o Brasil não repetisse, nos próximos anos, uma epidemia como a de 1991, a maior da história, quando entrou no País o tipo 2 do vírus da dengue. Agora, em 2002, o recém-chegado tipo 3 promete fazer tantas vítimas como as registradas no início da década passada. "A gente sabia que só seria possível erradicar o mosquito com muito trabalho e com investimento grande, porque acabar com a dengue não é só virar lata. Envolve saneamento, solução do abastecimento de água e muito mais", analisa Fabíola Aguiar Nunes, que coordenou o plano de Jatene em 1996 e que hoje é coordenadora nacional da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília. "Eles esqueceram nosso plano e hoje ficou muito mais difícil de acabar com o mosquito porque ele está muito mais espalhado." O diretor do Centro Nacional de Epidemias da Funasa, Jarbas Vasconcelos, concorda que há necessidade de mais investimento no combate à dengue, mas não acredita na possibilidade da erradicação completa do mosquito. "Ninguém no mundo científico acha que isso é possível. Temos de tentar controlar e reduzir a infestação, mas sabendo a erradicação não é factível." O Rio que, até a última sexta-feira, contabilizava quase 7 mil casos da doença e cinco mortes, sofre com a entrada do vírus do tipo 3. Na semana passada, a direção da Funasa chegou a acusar a prefeitura e o governo do Estado de negligência por não ter tomado as medidas acordadas em reuniões no ano passado. Mas o secretário estadual da Saúde, Gilson Cantarino, tem outra opinião. "Essa epidemia era esperada, não só por causa da entrada de um novo tipo do vírus, mas também por causa da falta de continuidade das políticas de saúde do Ministério da Saúde", critica. Para Fabíola, o problema é que as ações têm sido feitas apenas quando ocorrem epidemias. "Para combater o mosquito e a dengue, é preciso haver trabalho fora da época da epidemia", conta. "Nós estamos trabalhando. Mas a tarefa não é tão fácil quanto as pessoas imaginam", diz o diretor da Funasa.