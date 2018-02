Funasa cria comissão contra morte infantil A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) vai criar comissões para investigar e prevenir as mortes infantis indígenas. As Comissões Nacional e Distrital de Investigação e Prevenção do Óbito Infantil e Fetal Indígena visam a reduzir o número de mortes de crianças e recém-nascidos nas aldeias do País. No ano passado, entre os índios, a taxa de mortalidade infantil foi de 46,7 para cada mil nascidos vivos, enquanto a média nacional ficou em 21,7. Cada comissão será formada por profissionais de nível superior e técnicos especializados no tratamento das questões de saúde indígena.