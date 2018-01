Funasa alerta para risco de febre amarela O diretor do Centro Epidemiológico da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), Jarbas Barbosa, fez hoje, durante entrevista à Rádio Eldorado AM, um alerta às pessoas que viajarão durante o carnaval para áreas onde há incidência da febre amarela. "Quem vai viajar para acampamento, para pescaria no carnaval, tem que tomar vacina contra a febre amarela antes, pois se entrar na mata desprotegido pode contrair a doença", avisou. Ele informou que o turista deve tomar a vacina pelo menos dez dias antes da viagem para se proteger da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo o diretor da Funasa, o governo está fazendo um intenso programa de vacinação da população em toda a região amazônica, centro-oeste, em parte das regiões nordeste, sudeste e sul, onde há florestas nativas com a circulação do vírus entre os macacos. Barbosa disse que o mosquito também transmite a dengue, mas que para esta doença ainda não há uma vacina eficaz no mundo. Ele informou que o combate a dengue é realizado pelas secretariais municipais, mas chamou a atenção para a responsabilidade da população na questão. "Como 90% dos focos da doença estão dentro das casas, é importante que a população colabore", alertou Barbosa.