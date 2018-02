Funai terá de notificar dono de terra em MS Por determinação da 1ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande, a Fundação Nacional do Índio (Funai) será obrigada a notificar os donos das terras que passarão por vistorias durante estudo para demarcação de territórios indígenas em Mato Grosso do Sul. A Justiça acolheu mandado de segurança impetrado na sexta-feira pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado. Desde o início do mês, grupos de trabalho atuam em 26 municípios do Estado para identificar áreas tradicionalmente ocupadas por guarani-caiovás. A notificação terá de ser feita com dez dias de antecedência.