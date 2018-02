Funai lamenta morte de índio na Fazenda Buriti, em MS Após uma reunião no Palácio do Alvorada entre a presidente Dilma Rousseff e os ministros da Justiça, José Eduardo Cardozo; da Casa Civil, Gleisi Hoffmann; e da Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho; além do Advogado-Geral da União, Luís Inácio Adams, durante toda a tarde desta sexta-feira, a Fundação Nacional do Índio (Funai) divulgou nota lamentando a reintegração de posse na Fazenda Buriti, em Mato Grosso do Sul, que culminou com a morte do índio Oziel Gabriel, de 35 anos. A Funai também criticou o cumprimento da ordem de reintegração de posse antes do julgamento do recurso que a instituição havia impetrado e que está em andamento no Tribunal Regional Federal da 3ª Região.