Funai faz expedição para observar índios isolados

A expedição começou a ser organizada em julho, quando, após um sobrevoo pela região, a Funai constatou o surgimento de uma grande clareira próxima ao rio Boia, nas entranhas da Terra Indígena Vale do Javari. A Funai quis saber então quem a fez, por qual motivo e qual a sua extensão.

A área é habitada por índios isolados, nunca contatados. São tribos com população estimada de 200 a 300 integrantes sem etnia definida e sem idioma conhecido.

Sabe-se de suas movimentações pela mata fechada por meio de imagens feitas por satélite e por relatos de índios ticunas, que vivem nas proximidades daquela área. Eles afirmam ter visto traços de presença humana às margens do rio.

Vestígios

O grupo que faz parte da expedição seguirá no navio Kukahã, que saiu ontem de Tabatinga, até a área a ser explorada. A partir daí, serão feitas incursões dentro da floresta para reconhecer vestígios dessa população misteriosa.

O tempo médio previsto de cada incursão - sem o apoio direto do barco, que ficará à espera no rio - será de vinte dias.

Não se procura fazer contato com os índios. O objetivo é confirmar as referências do sobrevoo, das imagens do satélite e dos relatos dos ticunas para entender quem são e o quê fazem esses índios isolados. As informações colhidas na incursão servirão para ajudar a protegê-los dos avanços de pescadores, garimpeiros e madeireiros pelo Vale do Javari.

A expedição, com duração mínima de 45 dias, reúne índios, mateiros e especialistas em questões indígenas. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.