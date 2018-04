Funai é condenada a indenizar mulher apedrejada no PR A Fundação Nacional do Índio (Funai) foi condenada a pagar indenização a uma mulher cujo veículo foi apedrejado por indígenas que estavam na sede do órgão em Londrina (PR). Eles faziam uma manifestação contra o decreto federal que determinou a extinção das representações da Funai no Estado do Paraná.