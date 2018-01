'Fui teimoso', diz Lula sobre as eleições que perdeu

Ele exaltou sua trajetória de trabalhador e disse que tinha certeza de que o Brasil "nunca tinha tido um presidente com a relação que eu tinha com os problemas brasileiros".

Lula participou na noite desta quinta-feira da inauguração da Escola Livre de Formação Integral "Dona Lindu", em Diadema (SP). O centro de ensino, que pretende atender até 5 mil trabalhadores por ano, com cursos de formação e qualificação profissional, é uma iniciativa do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A escolha do nome da escola foi feita em homenagem à mãe do ex-presidente, Eurídice Ferreira de Melo, conhecida como Dona Lindu, por ter sido a responsável pela entrada de Lula no curso do Senai.