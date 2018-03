‘Fui pedir doação à campanha do Crivella a governador’, diz ministro

BRASÍLIA - O ministro da Indústria e presidente licenciado do PRB, Marcos Pereira, “nega veementemente” ter recebido dinheiro em troca do apoio do partido à chapa Dilma Rousseff-Michel Temer em 2014.

O senhor recebeu R$ 7 milhões de caixa 2 da Odebrecht?

Nego veementemente.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esteve com Alexandrino Alencar em 2014?

Não. Se eu tive com ele foi em 2012, salvo engano para solicitar alguma doação para a campanha do Celso Russomanno.

Na delação da Odebrecht há relato de que o senhor tratou do recebimento dos R$ 7 milhões com Alexandrino.

Não procede. Já disse que a única vez que eu me recordo que eu estive com ele foi em 2012 num prédio próximo do shopping Eldorado.

O senhor não foi mesmo ao prédio da Odebrecht em 2014?

Acho que estive com ele uma vez. Fui pedir doação para a campanha do Marcelo Crivella a governador do Estado do Rio.

Como foi a conversa?

Ele disse que poderia doar para o Crivella, mas que o Crivella não aceitava doação de empresas.

O senhor foi até a sede da Odebrecht pedir dinheiro para o Crivella sem ele querer?

Nem sabia que o Crivella não queria. Agradeci e fui embora.

O que acha do relato de que recebeu R$ 7 milhões?

Como é que vão dar R$ 7 milhões para o PP, que tinha mais de 30 deputados, e vão dar R$ 7 milhões para o PRB, partido que tinha 8 deputados? Não faz sentido. Como você vai fazer a divisão igual para partidos que têm tempos diferentes?