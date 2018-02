FT: batalhas pessoais tornam Marina uma 'provável líder' O jornal Financial Times publica duas reportagens sobre Marina Silva na edição desta terça-feira, 19. Após editorial que exaltou a provável candidata do PSB ontem, o jornal informa os resultados da nova pesquisa Datafolha e diz que as batalhas pessoais da ex-ministra do Meio Ambiente, como contra a pobreza e o analfabetismo, "a converteram em uma provável líder do segundo maior mercado emergente do mundo". "Suas batalhas contra a morte, a pobreza e o analfabetismo também reforçaram sua determinação que mais parece de ferro e a converteram em uma provável líder do segundo maior mercado emergente do mundo", diz o jornal britânico.