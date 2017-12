Fruet rejeita terceira via na Câmara como anticandidatura O deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) disse nesta terça-feira à Agência Estado que só aceita apoiar uma candidatura alternativa à presidência da Câmara - a chamada terceira via - se houver chances reais de vencer a eleição. Nesse caso, ele afirmou que aceita a lembrança de seu nome como possível candidato. Alertou, porém, que se o grupo da terceira via quiser apenas uma anticandidatura para marcar posição, ele prefere apoiar a reeleição do atual presidente Aldo Rebelo (PCdoB). Um grupo de cerca de 20 deputados tucanos se reuniu no início desta tarde para discutir a disputa na Câmara, sem a presença de Fruet. O deputado afirmou que considera fundamental que o PSDB não perca a sua marca de partido de oposição em respeito aos 40 milhões de votos que recebeu nas últimas eleições. Fruet contou que foi consultado pelo líder do PSDB na Câmara, Jutahy Magalhães, sobre o apoio do partido a Aldo ou ao candidato do PT, Arlindo Chinaglia. Embora reconheça Jutahy tenha consultado a maioria dos tucanos, defende a idéia de que a decisão sobre o apoio do partido deve ser tomada em reunião com a presença de todos os parlamentares do PSDB.