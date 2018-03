Fruet lidera pesquisa para prefeitura de Curitiba O ex-deputado federal Gustavo Fruet (PSDB) aparece 11 pontos porcentuais à frente do segundo colocado, o prefeito Luciano Ducci (PSB), na primeira pesquisa divulgada sobre as eleições para a prefeitura de Curitiba (PR), a serem realizadas no próximo ano.