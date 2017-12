Fruet lança carta com compromissos de campanha O candidato da terceira via à presidência da Câmara, Gustavo Fruet (PSDB-PR), lançou nesta quinta-feira uma carta com 12 compromissos de sua campanha. Fruet condenou também a "onda crescente de medidas provisórias", que travam a pauta de votação e prejudicam a independência da Casa. Entre os pontos principais defendidos pelo tucano na carta estão a aprovação do voto aberto, as reformas tributária e política, a correção pela inflação dos salários dos parlamentares e maior integração da Câmara com o Tribunal de Contas da União (TCU)para garantir controle externo sobre contas e obras públicas.