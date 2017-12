Fruet diz que espera apoio também do PFL e do PMDB O deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR), candidato à Presidência da Câmara pela terceira via, disse que está buscando apoio também no PFL e no PMDB. O PFL já anunciou apoio ao candidato Aldo Rebelo (PCdoB-SP) e o PMDB, ao candidato Arlindo Chinaglia (PT-SP). Mesmo assim Fruet espera conseguir votos nas duas bancadas. No caso do PMDB, ele reconhece que é difícil o partido mudar de posição, mas mesmo assim pretende explicar a razão sua candidatura ao presidente do partido, Michel Temer. Ele disse que vai procurar também o senador Pedro Simon e o ex-governador Jarbas Vasconcelos e pretende conversar com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). ?Tenho certeza de que é muito difícil ou impossível o PMDB mudar de posição. Isso tem que ser respeitado?, observou. Fruet disse que no sábado estará em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul e no domingo, em Pernambuco e na Paraíba. O candidato tucano criticou a postura do Executivo em relação à disputa. ?Severino Cavalcante disse que deputado precisa de carinho. Lula trata como filho. O que os deputados querem e precisam é de respeito. Além disso, o governo até agora não anunciou novo ministério, esperando eleição da Mesa da Câmara. Isso é sinal de dependência, porque dá a impressão de que depois da eleição aliados vitoriosos poderão ser premiados?.