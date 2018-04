Frota tem de seminovos a bem rodados Apesar do preço baixo, a seleção tem de ser criteriosa. A quilometragem dos veículos usados pelos deputados que estão à venda pelo Fundo de Solidariedade varia de 18 mil a 188 mil km. O Estado teve acesso à avaliação da frota feita pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Há casos como o de um Astra, ano 2006, com 18.423 km rodados. Ele foi avaliado em R$ 35,5 mil e será vendido a R$ 19 mil - desconto de R$ 16,5 mil. Mas esta não é a melhor avaliação.Teve Astra cotado em R$ 39,7 mil. Por outro lado, há veículos como um modelo Bora, ano 2001, com 188.315 km. O valor pedido é de R$ 13 mil.