Fronteira com Paraguai será patrulhada por aviões não tripulados, diz ministro

SÃO PAULO - Veículos aéreos não tripulados (Vants) da Força Aérea Brasileira (FAB) começarão a sobrevoar a fronteira entre Brasil e Paraguai a partir deste mês, anunciou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, nesta sexta-feira, 4, em Curitiba.

"A única forma de termos uma revolução da segurança pública do país será agindo de forma mais integrada, com a ação conjunta da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, das Forças Armadas, das polícias estaduais, entre outros órgãos", assinalou Cardozo.

Os Vants já operam nas fronteiras da Amazônia, com o objetivo de controlar o tráfico de drogas e armas na região.

Cardozo se reuniu nesta sexta-feira com o governador do Paraná, Beto Richa, e os principais temas da agenda foram o controle fronteiriço e o pedido do governo estadual à presidente Dilma Rousseff para a construção de mais presídios no Estado.