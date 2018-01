Frieza marca primeiro evento aberto ao público de Dilma

IRECÊ (BA) - Em seu primeiro contato direto com os eleitores depois de tomar posse como presidente do Brasil, no início da tarde desta terça-feira, 1º, em Irecê (BA), Dilma Rousseff conseguiu reunir uma plateia suficiente para encher o espaço dedicado ao evento, mas não empolgou o público.

No ato, anunciou o reajuste do programa Bolsa Família e homenageou as mulheres brasileiras, no início do mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher (8 de março). O clima parecia o melhor possível. A plateia, formada por cerca de 2 mil pessoas, na maioria mulheres beneficiárias de programas sociais do governo, aguardava em clima de festa a chegada da presidente ao Gran Fest, principal casa de eventos de Irecê, cidade do semiárido baiano.

Uma pancada de chuva ajudou a amenizar o calor típico da região. De camisa de manga comprida vermelha, Dilma chegou ao local ao meio dia, com uma hora de atraso. Antes de encontrar o público, conheceu dois ônibus do Expresso Cidadã, nos quais mulheres podem requisitar e atualizar documentos como identidade e CPF, além de talões de notas fiscais para trabalhadoras rurais.

Ainda abriu a Mostra de Grupos Produtivos de Mulheres Rurais, evento no qual artesãs expõem e vendem o resultado de suas produções em barraquinhas. A imagem da presença da presidente, exibida por telão para o público, foi suficiente para disparar séries de aplausos entre as pessoas que ocupavam o espaço. Já era possível perceber, porém, que Dilma não estava confortável com a situação. A presidente cumprimentava rapidamente as expositoras e mostrava impaciência com os numerosos pedidos por fotografias e abraços.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Palco. A chegada ao palco, às 12h20, foi comemorada pela plateia. O prefeito Zé das Virgens (PT) chegou a dizer que aquele era o "fato político mais marcante da história" da cidade, em seu longo discurso. A escolha do município para abrigar o evento havia sido feita a dedo. A Bahia é o Estado com mais beneficiários do Bolsa Família, 1,65 milhão. Mensalmente, o Estado recebe injeção de R$ 160 milhões com o programa. Foi na Bahia, também, que Dilma teve a maior vantagem sobre o candidato tucano José Serra, em número de votos, na eleição presidencial: 2,7 milhões a mais.

A perda de empolgação do público causou situações embaraçosas. Em pleno evento dedicado a homenagear as mulheres, o governador Jaques Wagner (PT), ao citar a mulher, Fátima Mendonça, e notar que a plateia não a aplaudiu, pediu: "Bate palma, aí, senão eu não janto hoje".

Quando Dilma iniciou, enfim, seu discurso de 31 minutos, a audiência chegou a esboçar um novo ânimo – que esbarrou em uma interminável lista de agradecimentos a prefeitos da região que estavam no local – 51, ao todo. Durante a leitura, ela mostrou explicitamente o desconforto com a situação, ao notar que havia pronunciado erroneamente o nome de Ibititá (que ela chamou de Ibitita). "Mas para ser Ibititá precisa ter o acento", disse, contrariada, aos assessores.

Nem o anúncio de que o Bolsa Família sofreria reajuste de até 45,5% foi suficiente para inflar a plateia, que já deixava o evento. A empolgação só veio, mesmo, quando, ao fim do discurso, ela disse que almoçou com Lula na sexta-feira passada, em São Paulo. Lula, aliás, foi citado quatro vezes por Dilma. "Ele pediu que eu dissesse a vocês que ele manda um abraço", contou. Foi o suficiente para que o público voltasse a aplaudir. "Preferia que ele (Lula) tivesse vindo, para eu conhecê-lo", disse a agricultora Jovenalda Cruz, de 36 anos, que integrava a plateia, ao fim do evento. "Ele fala melhor, né?", acrescentou.