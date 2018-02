Freud Godoy, ex-assessor de Lula, abre mão de sigilo Ao depor quarta feira na Polícia Federal em São Paulo, sobre denúncias de que dinheiro do Mensalão foi usado para cobrir despesas pessoais de Luiz Inácio Lula da Silva, o empresário Freud Godoy - ex-assessor do ex-presidente - abriu mão de seu sigilo bancário. Ao final do depoimento, que durou cerca de quatro horas, o delegado que o ouviu fez uma pergunta. "O sr. abre mão do seu sigilo?" Freud respondeu "abro" e assinou embaixo o compromisso.