Frente pelo Fim do Voto Secreto quer apoio popular Os parlamentares que integram a Frente pelo Fim do Voto Secreto promovem reunião, às 14 horas, para discutir estratégias que aglutinem ao movimento maior participação e apoio popular. O encontro será às 14 horas no plenário 4 da Câmara dos Deputados. Foram convidados para os debates representantes da Associação Nacional do Ministério Público (Conamp), Associação Paulista do Ministério Público (APMP), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do trabalho (Anamatra), Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).