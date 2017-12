Frente parlamentar lança campanha em defesa da criança Um ato público será realizado hoje (18) às 13h30, no Congresso Nacional, para o lançamento da Campanha Parlamentares da Esperança: Seu Voto é pela Infância. A iniciativa, da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, visa a sensibilizar deputados e senadores para que priorizem a votação de projetos de lei voltados à defesa dos direitos da população infanto-juvenil. A campanha pretende ainda mobilizar parlamentares das assembléias estaduais e câmaras municipais de todo o País até 18 de maio, quando é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Às 15 horas, parlamentares da frente e representantes das entidades envolvidas na campanha serão recebidos pelo presidente da Câmara, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP). Na audiência, eles pedirão rapidez na votação de projetos que envolvam questões da infância e adolescência. Entre essas questões estão as que promovem modificações no Código Penal, no Código de Processo Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.