Frente Parlamentar defenderá quilombos Será constituída em março, no Congresso, a Frente Parlamentar em Defesa dos Quilombos. Seu organizador, o deputado Vicentinho (PT-SP), conseguiu a adesão de 219 parlamentares para a proposta - 49 a mais do que as 170 exigidas pela lei. O primeiro objetivo do grupo será estimular a consolidação dos milhares de quilombos que reivindicam terra por todo o País. Na outra ponta desse movimento, parlamentares do DEM aguardam o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da ação direta de inconstitucionalidade com a qual pretendem anular o decreto presidencial que regulamentou os quilombos.