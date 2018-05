Frente contra o impeachment agora mira Michel Temer

BRASÍLIA - À espera de uma decisão no Senado, os movimentos sociais e de defesa dos interesses dos trabalhadores, que puxaram as manifestações de apoio à presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment, focam agora no ataque direto ao vice-presidente Michel Temer. Na prática, os movimentos prometem “não dar um minuto de sossego” a Temer, caso o vice chegue ao Palácio do Planalto.

Na noite de ontem, enquanto já lamentavam uma derrota na Câmara, lideranças começaram a definir os detalhes das novas paralisações que prometer espalhar pelo País. A meta é não apenas apoiar Dilma até o último minuto, mas também estabelecer as diretrizes de atuação dos movimentos sociais numa eventual confirmação do governo Temer.

A reação imediata inclui a consolidação da Frente Brasil Popular, que aglutina partidos de esquerda, organizações tradicionais, como o Movimento dos Sem-Terra (MST), Movimento dos Sem-Teto (MTST) e União Nacional dos Estudantes (UNE), além de grupos não partidários, mas que surgiram nos protestos dos últimos anos.

Coordenadores das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo se reúnem ainda nesta semana para articular a estratégia de defesa da democracia. Não está descartada a realização de paralisações e greves, mas não há, entretanto, nenhum ato pré-agendado.

“Na semana passada, já fizemos atos públicos e paralisações para deixar claro que não vamos aceitar um governo de Michel Temer nem a retirada de direitos trabalhistas. Não podemos afirmar neste momento se faremos greves, mas ações como estas não estão descartadas”, afirmou o coordenador nacional da Central de Movimentos Populares e da Frente Brasil Popular, Raimundo Bonfim.

Abaixo do esperado. Os números de manifestantes contra e a favor do impeachment frustraram as expectativas de movimentos dos dois lados. A Polícia Militar estimou a presença de 79 mil pessoas no ápice dos atos, na Esplanada dos Ministérios – 53 mil pessoas favoráveis à saída de Dilma e 26 mil contra o impedimento da presidente.

Hoje e amanhã, estão previstas reuniões da Executiva Nacional e do Diretório do PT, em São Paulo. Em meio a lamentos, Gilney Viana, petista histórico, disse que os movimentos sociais, numa derrota no Senado, estarão “libertos” para uma ofensiva direta por suas causas. “Uma coisa é defender uma causa social e, ao mesmo tempo, o governo. A outra é fazer oposição livre.” / VALMAR HUPSEL FILHO, LEONÊNCIO NOSSA, ANDRÉ BORGES, CÉLIA FROUFE e LUÍSA MARTINS