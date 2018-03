Frente Brasil Popular manifesta apoio a impeachment de Temer

A Frente Brasil Popular (FBP) divulgou na manhã desta terça-feira, 29, uma nota na qual declara apoio ao impeachment do presidente Michel Temer. Segundo a nota, as declarações do ex-ministro da Cultura Marcelo Calero sobre suposta interferência do presidente em favor de interesses privados do ex-ministro da Secretaria de Governo Geddel Vieira Lima configuram crime de responsabilidade. A FBP cita ainda o recebimento de recursos não contabilizados pela campanha de Temer à Presidência em 2014 como fundamento para o afastamento do presidente.

"Os crescentes gritos de 'Fora, Temer' materializam-se, agora, no incontornável impedimento de seu mandato. Sabedores de que há setores do golpismo urdindo, para esta situação, o plano da eleição indireta de um presidente tampão, dizemos: Fora Temer e tire a mão dos direitos do povo brasileiro", diz a nota.

A FBP cita ainda as dificuldades econômicas e políticas do novo governo, quedas de ministros, alguns por denúncias de corrupção, além da PEC do Teto, considerada pelos movimentos sociais um retrocesso, como motivos para o afastamento de Temer. Segundo a Frente, desde que chegou ao poder Temer não conseguiu reverter a instabilidade política, um dos fatores que levaram ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

"A saída do ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, sexto ministro de Temer a cair, evidencia que a tão prometida estabilidade política e econômica que o presidente Michel Temer prometeu está longe de ser realidade. Além disso, está nítido que a obstrução da justiça e o envolvimento com corrupção é a regra, não a exceção da equipe ministerial", diz a nota.

Articulada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no final de 2014, a Frente Brasil Popular é composta por mais de 60 movimentos sociais, sindicais e partidos políticos de esquerda. Entre eles CUT, UNE, CMP, PT, PC do B e MST.

Líderes destes movimentos avaliam assinar o pedido de impeachment de Temer preparado pela bancada do PT no Senado e que deve ser apresentado até o início da semana que vem. Será o segundo pedido de afastamento do presidente em uma semana. Na segunda-feira, 28, o PSOL protocolou um documento que aponta supostos crimes de concussão e improbidade administrativa por parte de Temer no episódio que envolve Geddel.

Leia a íntegra da nota:

"Fora Temer! Contra a PEC 55 (241)

A saída de o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, sexto ministro de Temer a cair evidencia que a tão prometida estabilidade política e econômica que o presidente Michel Temer prometeu está longe de ser realidade. Além disso, está nítido que a obstrução da justiça e o envolvimento com corrupção é a regra, não a exceção da equipe ministerial.

Geddel se utilizou de sua influência e poder como ministro para benefício e enriquecimento próprio ao interferir na aprovação de empreendimento imobiliário de luxo em Salvador. Fato comprovado por gravações feitas pelo próprio ministro da cultura Marcelo Calero que afirma que há gravação do também ministro Eliseu Padilha e do próprio presidente ilegítimo Michel Temer.

A queda de Geddel lembra a de Romero Jucá, flagrado em áudio tramando o fim da operação Lava-jato numa nítida manobra para salvar o governo corrupto de Michel Temer, numa demonstração que a destituição de Dilma visava não apenas a implementação de um programa antipopular e antinacional, mas também substituir uma presidenta honesta por um presidente envolvido na corrupção e na impunidade.

Em meio à grande instabilidade política, Michel Temer quer colocar em votação a PEC 55 que impõe teto nos gastos nas principais áreas, como por exemplo saúde e educação, por mais de vinte anos, medida que nunca ocorreu em nenhum país do mundo.

Temer e seu governo ilegítimo estão em xeque. Tanto o golpista quanto seus aliados estão envolvidos até o pescoço em esquemas de corrupção, com a própria mídia golpista alardeando a existência de provas de sua participação direta no escândalo que derrubou o ex-ministro Geddel, o que caracteriza crime de responsabilidade - fundamento para o impeachment - bem como o recebimento de doação não contabilizada (caixa 2) para campanha eleitoral. Que o oligopólio da mídia, o parlamento e o judiciário estão comprometidos com a sustentação de Temer e seu governo não é novidade. Mas são cada vez mais gritantes as evidências de que as ilegalidades cometidas pelos golpistas não se limitaram à violação da constituição para usurpar à Presidência da República, nem a fatos anteriores a sua chegada á vice-presidência: elas prosseguiram durante exercício ilegítimo do governo.

Os crescentes gritos de "fora Temer" materializam-se, agora, no incontornável impedimento de seu mandato. Sabedores de que há setores do golpismo urdindo, para esta situação, o plano da eleição indireta de um presidente tampão, dizemos: Fora Temer e tire a mão dos direitos do povo brasileiro.

A Frente Brasil Popular, comprometida com a luta contra o retrocesso, na defesa dos direitos sociais e das liberdades democráticas ameaçadas pelas ações e medidas golpistas, está engajada para pôr fim ao governo Temer, reverter os retrocessos implementados e enfrentar a atual crise em favor da maioria do povo brasileiro. Neste sentido reiteramos nosso compromisso com uma reforma profunda do sistema político que democratize o poder, fortaleça a democracia direta e participativa e dê consequência ao princípio constitucional de que todo o poder emana do povo. Vamos às ruas pelo fim do governo golpista.

Nenhum Direito a Menos! Fora Temer!

FRENTE BRASIL POPULAR"