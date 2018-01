Frente amplia ocupações de usinas e fazendas no interior de SP Mais uma fazenda e parte das terras de uma usina foram ocupadas na manhã desse domingo, 14, por movimentos de sem-terra ligados à Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL). Os grupos ocuparam terras da Usina Vista Alegre, em Itapetininga, e a fazenda Monza, em Guareí, ambas na região de Sorocaba. Com as novas ações, sobe para cinco o número de usinas de cana-de-açúcar ocupadas no interior do Estado de São Paulo desde sábado, 13. As fazendas invadidas já são quatro - também estão ocupadas as fazendas Paiol, em Quadra, Santa Mônica, em Guareí, e Santa Rita, em Itapetininga.