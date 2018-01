Freire quer investigar prefeito acusado de corrupção O presidente do PPS, deputado Roberto Freire (PE), afirmou nesta quinta-feira que vai conversar com o diretório estadual de seu partido para apurar o envolvimento do prefeito de São Sebastião, Juan Garcia, em denúncias de irregularidades que vão da alteração do Plano Diretor da cidade à montagem de um caixa 2 de campanha em troca de benefícios futuros a empresas. "Se ele estiver envolvido em irregularidades, não há dúvidas de que vou tomar as medidas necessárias para a sua punição", disse Freire. De acordo com série de reportagens publicada pelo Estado, os textos do Plano Diretor - documento que trata das normas de crescimento da cidade - foram alterados. A parte entregue aos vereadores mostra parágrafos muito diferentes da que foi debatida com a população, que está disponível na página da Prefeitura na internet. Há suspeita de que as mudanças ocorreram para beneficiar um grupo português. Há ainda um DVD gravado pelo empresário Luiz Carlos Soares que mostra o então candidato Juan Garcia pedindo contribuições para a campanha de 2004 em troca de favores futuros. Garcia propôs um tripé de setores para montar o seu caixa 2: empresas de lixo, de transporte urbano e de merenda escolar.