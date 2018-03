Freire defende estratégia de entrar com ação penal no MPF contra Dilma O presidente do PPS, deputado Roberto Freire (SP), defendeu a estratégia apresentada pelo jurista Miguel Reale Junior, ex-ministro da Justiça do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, à direção do PSDB, de desistir de pedir neste momento o impeachment da presidente Dilma Rousseff e entrar com um pedido de ação penal contra a petista no Ministério Público Federal (MPF) pelas pedaladas fiscais.