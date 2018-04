Freire critica governo e ameaça acionar Justiça Os partidos que supostamente receberam doações ilegais da empreiteira Camargo Corrêa preferiram apenas rechaçar as acusações de caixa 2 nas eleições do ano passado. Somente o PPS foi além e ameaçou responsabilizar civil e criminalmente seus autores. Em carta assinada por seu presidente nacional, Roberto Freire, o partido classificou a acusação como "leviana" e afirmou que ação da Polícia Federal foi orquestrada "pelo governo Lula para tentar atingir os partidos de oposição". Já o deputado Jader Barbalho (PMDB), presidente do diretório regional do partido no Pará, recebeu com "estranheza" a suposta ligação de sua base com a empreiteira. "Não temos nenhum relacionamento com dirigentes da Camargo Corrêa. Se recebemos, recebemos na conta do partido. Desconheço qualquer ilegalidade." Rodrigo Maia, presidente nacional do DEM, declarou apoio à investigação, desde que "feita dentro dos limites estabelecidos pela legislação em vigor". Segundo ele, todos os atos relativos às eleições "foram feitos de acordo com as leis do País". PSDB, PSB, PDT e PP, também citados como supostos receptores de doações ilegais, afirmaram por meio de nota que suas movimentações de campanha estão contabilizadas. Seus representantes avisaram ainda que condenam a prática de caixa 2.