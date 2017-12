Freire avisa que novo partido ficará na oposição O presidente da Mobilização Democrática (MD), partido resultante da fusão entre PPS, PMN e PHS, Roberto Freire disse que pode aceitar um convite para conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas que isso não implicaria em apoio ao governo no Congresso. "Diálogo é evidente que haverá", disse Freire, em reportagem do Estado. "Teremos uma bancada expressiva que, evidentemente, vai dialogar sempre que necessário com a liderança do governo". De acordo com o deputado, no primeiro governo, o PPS chegou a propor mudanças na Previdência, mas foi ignorado pelo Executivo. "Daí porque é difícil imaginar este governo chamando para discutir qualquer coisa", afirmou. Na reportagem, Freire também criticou o veto de Lula ao reajuste dos aposentados e disse que pretende fazer uma "oposição responsável". A MD nasceu com uma bancada de 27 deputados federais e foi criada para ajudar o antigo PPS a superar a cláusula de barreira - que obriga os partidos a terem pelo menos 5% dos votos nacionais.